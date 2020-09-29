Kuveyt Emiri hayatını kaybetti

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Sabah, temmuz ayında tedavi için ABD'ye gitmişti.

Emirin bazı görevlerinin geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devredildiği duyurulmuştu.

