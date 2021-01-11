Kutuplaşmayı önlemek için çalışacağız

Toplantıda konuşan Millî Görüş lideri Oğuzhan Asiltürk, “Millî Görüşçü kuruluşlar bütün güçleriyle, toplumda meydana gelen kutuplaşmayı önlemek, toplumdaki kötülükleri ortadan kaldırmak için çalışır. Bu gerçekleri başkalarına aktarmak için bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. İnancımızın şuurlarını ve inancımızın heyecanlarını insanlara aktaracağız” dedi.

Milli Görüşçü Kuruluşlar (MİLKO) 5’inci Şube Başkanları Müşterek Toplantısı geniş katılımla online gerçekleştirildi. Toplantıya Milli Görüş Lideri ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk başkanlık ederken, MİLKO Genel Sekreteri İlyas Tongüç, MİLKO kuruluşlarının genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları ve temsilcileri katıldı. MİLKO kuruluşlarının çalışmalarının ele alındığı toplantıda, yeni dönemde yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren MİLKO Genel Sekreteri İlyas Tongüç, “İller arasında MİLKO şubeleri arasında koordinasyonun sağlanması ve beraber hareket etmesi için bugüne kadar 22 tane gerçekleştirdiğimiz Hak, Adalet ve Kardeşlik Konferanslarını önümüzdeki süreçte bütün Türkiye’de gerçekleştireceğiz. MİLKO’larımızın faaliyetleri olan Şuur Dersleri çalışması daha aktif bir şekilde yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Milli Görüş Lideri ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, MİLKO kuruluşlarının çalışmalarının önemine vurgu yaparak konuşmasına başladı. Asiltürk, “Biz Allah’a iman etmiş bir topluluğuz. Allah’ın bize emrettiği düzenin bizim için doğru yol olduğuna inanıyoruz. Din Hakk’a götüren kuralların bütünüdür. Peygamber Efendimizin çizdiği yolun dışında bir saadet aranamaz. Allah’ın rızasının dışında saadet bulunamaz. Allah’ın kelamı mutlak gerçektir. Milli Görüşçü kuruluşlar bütün güçleriyle, toplumda meydana gelen kutuplaşmayı önlemek, toplumdaki kötülükleri ortadan kaldırmak için çalışır. Bu gerçekleri başkalarına aktarmak için bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. İnancımızın şuurlarını ve inancımızın heyecanlarını insanlara aktaracağız. Türkiye’nin daha güzele ve Hakk´a yönelmesini MİLKO’larla yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.

