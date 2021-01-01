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Kutlamanız batsın! Yeni yılda havai fişekler kuş katliamına neden oldu
Yeni yıl kutlamalarından ötürü gerçekleştirilen havai fişek patlamasından yüzlerce kuş telef oldu.
GÜNDEM 01.01.2021, 08:07
İtalya'nın başkenti Roma'da yeni yıl kutlamaları sebebiyle gerçekleştirilen havai fişek gösterisinde binlerce binlerce kuş telef oldu.
Koronavirüs sürecinde herkesin evde olduğu, sokakların boş olduğu pandemi sürecine rağmen gerçekleştirilen havai fişek gösterisi sonrası Roma sokakları ölmüş kuşlarla doldu.
Boş sokaklardaki görüntüler yürek sızlatırken eğlence adı altında kuşlara karşı yapılan bu bilinçsiz tavır katliama neden oldu.
Koronavirüs sürecinde herkesin evde olduğu, sokakların boş olduğu pandemi sürecine rağmen gerçekleştirilen havai fişek gösterisi sonrası Roma sokakları ölmüş kuşlarla doldu.
Boş sokaklardaki görüntüler yürek sızlatırken eğlence adı altında kuşlara karşı yapılan bu bilinçsiz tavır katliama neden oldu.
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