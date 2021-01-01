Kutlamanız batsın! Yeni yılda havai fişekler kuş katliamına neden oldu

İtalya'nın başkenti Roma'da yeni yıl kutlamaları sebebiyle gerçekleştirilen havai fişek gösterisinde binlerce binlerce kuş telef oldu.

Koronavirüs sürecinde herkesin evde olduğu, sokakların boş olduğu pandemi sürecine rağmen gerçekleştirilen havai fişek gösterisi sonrası Roma sokakları ölmüş kuşlarla doldu.



Boş sokaklardaki görüntüler yürek sızlatırken eğlence adı altında kuşlara karşı yapılan bu bilinçsiz tavır katliama neden oldu.



