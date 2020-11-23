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Kütahyalı'dan 007 James Bond sitemi! "Allah benim belamı versin"
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, James Bond filmlerinde 'Ajan 007' karakterini oynayan İskoç asıllı Sean Connery'in ölüm haberine dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
GÜNDEM 23.11.2020, 01:33
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, James Bond film serilerinde 'Ajan 007' karakteriyle bilinen İskoç asıllı Sean Connery'in ölüm haberi üzerinden kendisine sitemde bulundu.
İskoç asıllı aktörün ölümünün medyaya yansımamasına sitem eden Kütahyalı, Allah benim belamı versin" diyerek Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:
"Efsanelerin efsanesi büyük aktör Sean Connery 22 gün önce 31 Ekim 2020’de vefat etmiş ve benim şimdi Apple TV sayesinde haberim oldu. Allah benim belamı versin. Türk basınında da 1 yazı bile çıkmamış. Ne kadar da içe kapalı, boğucu bir medya ortamı. Ben de mesulüm bu vaziyetten."
Efsanelerin efsanesi büyük aktör Sean Connery 22 gün önce 31 Ekim 2020’de vefat etmiş ve benim şimdi Apple TV sayesinde haberim oldu. Allah benim belamı versin. Türk basınında da 1 yazı bile çıkmamış. Ne kadar da içe kapalı, boğucu bir medya ortamı. Ben de mesulüm bu vaziyetten. pic.twitter.com/cYMyxD3PGy
— Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) November 22, 2020
Efsanelerin efsanesi büyük aktör Sean Connery 22 gün önce 31 Ekim 2020’de vefat etmiş ve benim şimdi Apple TV sayesinde haberim oldu. Allah benim belamı versin. Türk basınında da 1 yazı bile çıkmamış. Ne kadar da içe kapalı, boğucu bir medya ortamı. Ben de mesulüm bu vaziyetten. pic.twitter.com/cYMyxD3PGy pushfn('ads'); — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) November 22, 2020
İskoç asıllı aktörün ölümünün medyaya yansımamasına sitem eden Kütahyalı, Allah benim belamı versin" diyerek Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:
"Efsanelerin efsanesi büyük aktör Sean Connery 22 gün önce 31 Ekim 2020’de vefat etmiş ve benim şimdi Apple TV sayesinde haberim oldu. Allah benim belamı versin. Türk basınında da 1 yazı bile çıkmamış. Ne kadar da içe kapalı, boğucu bir medya ortamı. Ben de mesulüm bu vaziyetten."
Efsanelerin efsanesi büyük aktör Sean Connery 22 gün önce 31 Ekim 2020’de vefat etmiş ve benim şimdi Apple TV sayesinde haberim oldu. Allah benim belamı versin. Türk basınında da 1 yazı bile çıkmamış. Ne kadar da içe kapalı, boğucu bir medya ortamı. Ben de mesulüm bu vaziyetten. pic.twitter.com/cYMyxD3PGy
— Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) November 22, 2020
Efsanelerin efsanesi büyük aktör Sean Connery 22 gün önce 31 Ekim 2020’de vefat etmiş ve benim şimdi Apple TV sayesinde haberim oldu. Allah benim belamı versin. Türk basınında da 1 yazı bile çıkmamış. Ne kadar da içe kapalı, boğucu bir medya ortamı. Ben de mesulüm bu vaziyetten. pic.twitter.com/cYMyxD3PGy pushfn('ads'); — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) November 22, 2020
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