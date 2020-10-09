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Kütahya'da trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.
GÜNDEM 09.10.2020, 22:40
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Kuruçay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine giden Sezai G. (42) yönetimindeki hafif ticari araç, Kuruçay Caddesi'nden çevre yoluna seyir eden Ertuğrul Aşık'ın (18) kullandığı motosiklete ve Tevfik Gülpınar'ın (41) kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüleri yaralanırken, Ertuğrul Aşık'ın kullandığı motosiklette bulunan Kasım Özdemir (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Kuruçay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine giden Sezai G. (42) yönetimindeki hafif ticari araç, Kuruçay Caddesi'nden çevre yoluna seyir eden Ertuğrul Aşık'ın (18) kullandığı motosiklete ve Tevfik Gülpınar'ın (41) kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüleri yaralanırken, Ertuğrul Aşık'ın kullandığı motosiklette bulunan Kasım Özdemir (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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