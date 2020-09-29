Kütahya’da orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık ilçesi Ören köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hisarcık, Emet ve Gediz ilçelerinden çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

