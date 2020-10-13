Kütahya'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda tutuklama var
Kütahya'da, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 11'i tutuklandı.
GÜNDEM 13.10.2020, 04:12
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Ekim'de FETÖ'nün güncel yapılanması ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan, örgütün "Polis Akademisi abisi" olduğu iddia edilen S.Ç, " Adana ve Kütahya ablaları" ile "Kütahya kasası" olduğu öne sürülen bir kişinin de aralarında olduğu 11 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 10 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Ekim'de yaklaşık iki ay süren çalışma sonucunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Tavşanlı ilçesinde belirlenen "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Operasyonda aralarında örgütün "Polis Akademisi abisi" olduğu iddia edilen S.Ç, "Adana ve Kütahya ablaları" ile "Kütahya kasası" olduğu şüphesiyle aranan bir kişinin de olduğu 21 zanlı gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan, örgütün "Polis Akademisi abisi" olduğu iddia edilen S.Ç, " Adana ve Kütahya ablaları" ile "Kütahya kasası" olduğu öne sürülen bir kişinin de aralarında olduğu 11 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 10 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Ekim'de yaklaşık iki ay süren çalışma sonucunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Tavşanlı ilçesinde belirlenen "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Operasyonda aralarında örgütün "Polis Akademisi abisi" olduğu iddia edilen S.Ç, "Adana ve Kütahya ablaları" ile "Kütahya kasası" olduğu şüphesiyle aranan bir kişinin de olduğu 21 zanlı gözaltına alınmıştı.
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