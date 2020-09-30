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Kütahya'da bir babanın acı sonu! Oğlu doğduğu gün öldü
Kütahya'da İbrahim Gürgen doğum için eşini bıraktığı hastaneden dönerken geçirdiği kazada hayatını kaybetti.
GÜNDEM 30.09.2020, 00:50
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Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan İbrahim Gürgen doğum için eşini bıraktığı hastaneden dönerken geçirdiği kazada hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre İbrahim Gürgen (38) Emet ilçesinden doğum için eşini Doçent Doktor Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine götürdü. Tekrar Emet ilçesine annesini almak için geri dönen İbrahim Gürgen, Emirler köyü çıkışında virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Bir erkek çocuğu dünyaya gelen İbrahim Gürgen oğlunun doğumundan 1 saat sonra aynı hastaneye ağır yaralı olarak getirildi.
Bir kız babası da olan Gürgen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatlarında ilk defa böyle bir olayın başlarına geldiğini belirten hastane personelleri, 1 saat önce oğlu dünyaya geldi, oğlunu göremeden hayatını kaybetti. Hepimiz çok üzgünüz dediler. Gürgen'in ölümü tüm ilçeyi yasa boğdu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre İbrahim Gürgen (38) Emet ilçesinden doğum için eşini Doçent Doktor Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine götürdü. Tekrar Emet ilçesine annesini almak için geri dönen İbrahim Gürgen, Emirler köyü çıkışında virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Bir erkek çocuğu dünyaya gelen İbrahim Gürgen oğlunun doğumundan 1 saat sonra aynı hastaneye ağır yaralı olarak getirildi.
Bir kız babası da olan Gürgen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatlarında ilk defa böyle bir olayın başlarına geldiğini belirten hastane personelleri, 1 saat önce oğlu dünyaya geldi, oğlunu göremeden hayatını kaybetti. Hepimiz çok üzgünüz dediler. Gürgen'in ölümü tüm ilçeyi yasa boğdu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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