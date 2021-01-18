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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alacak!
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak.
GÜNDEM 18.01.2021, 15:46
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapacak.
İlanla ilgili, başvuru şartları, aranan unvanlar ve başvuru süresi gibi ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz
İlanla ilgili, başvuru şartları, aranan unvanlar ve başvuru süresi gibi ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz
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