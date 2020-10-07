'Kusursuz pırlanta 15.7 milyon dolara satıldı

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle Sotheby's şirketi, Hong Kong'da internet üzerinden açık artırma düzenledi. "Kusursuz" olarak nitelendirilen 102 karatlık pırlanta müzayedede 15,7 milyon dolara alıcı buldu.

Pırlantanın, 2018'de Kanada'da bir madende keşfedilen 271 karatlık elmastan kesildiği belirtildi. Uzmanlar, pırlantanın oldukça ucuz bir fiyata satıldığını ifade etti.

Şirketin açıklamasında "(Taşın) ne kadar nadir ve güzel olduğunu mübalağa etmek zor" denildi. İnternet üzerinden pırlanta satan 77 Diamonds adlı şirketin genel müdürü Tobia Kormind, alıcının "pırlantayı ucuza kapattığını" söyledi. Kormind, "Satıcı cesur davranıp rezerv fiyat koymadı ve bedelini ödedi" dedi.



13 cent'ten satışa çıkarılan pırlantayı müzayedeye telefonla katılan özel bir koleksiyoncunun aldığı bildirildi.

"Maiko" adlı bir kızı olan bu kişinin pırlantaya "Maiko Star" adını verdiği açıklandı. Aynı kişinin geçen yıl aldığı başka bir pırlantaya da büyük kızını Manami'nin adını verdiği belirtildi.

2017'de 163 karatlık pırlantası olan bir kolye, Cenevre'de 33,7 milyon dolara satılmıştı. Angola'da 404 karatlık bir taştan kesilen pırlanta, şimdiye kadar bir müzayedede satılan en büyük pırlanta olarak kayıtlara geçmişti. Pırlantayı alan kişinin adı açıklanmamıştı.

Aynı yıl, 19 karattan küçük nadir pembe bir pırlanta 42,3 milyon dolara satılmıştı. Pırlanta karat başına (2,6) en yüksek fiyata satılan değerli taş rekorunu kırmıştı.

