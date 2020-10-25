Küstah açıklama: Başörtüsü yasaklansın

Avrupa'da son yıllarda daha da görünür hale gelen İslam karşıtı söylemlere bir yenisi daha eklendi. Fransa’da faşist Ulusal Birlik Partisi'nin (FN) lideri Marine Le Pen, katıldığı Grand Jury adlı televizyon programında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkede konuyla ilgili tartışmaların başladığı 1989’dan bu yana başörtüsü takan kadınların sayısında çok hızlı bir artış olduğunu söyleyen Le Pen, kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını talep etti.

Marine Le Pen, kendilerine karşı savaş açıldığını, buna karşılık verilmesi gerektiğini öne sürerek, "Biz bu savaşı bir devlete değil, bir ideolojiye, İslamcılığa karşı ilan ediyoruz" ifadesini kullandı.

İslamcı ideolojinin Fransa’ın düşmanı olarak görülmesi gerektiğini savunan Le Pen, bu ideolojiyi savunan kuruluşların yasaklanması, camilerin kapatılması ve yabancıların sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

Le Pen, "Fransa, kendini teröristlerden korumak için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bazı maddelerini reddetmelidir" dedi. Avrupa Birliği’nin de Türkiye’ye karşı tavır almasını isteyen Le Pen, Twitter hesabından paylaştığı mesajda da Erdoğan'ın bir öğretmenin öldürülmesinde başsağlığı dilemek yerine Macron'a hakaret etmeyi seçtiğini ileri sürerek, büyükelçinin geri çağrılmasının kaçınılmaz olduğu yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

