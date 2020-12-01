Kuşadası'nda deprem oldu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem oldu.

Rasathane'nin aktardığı bilgilere göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen depremin 3.8 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Ayrıca Saat 22:20 meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

