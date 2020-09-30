Kuşadası’nda bir mahkemeye karantina!
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hakim ve personellerinin karantinaya alındığı ve duruşmaların ertelendiği açıklandı
GÜNDEM 30.09.2020, 21:33
Hakim, mübaşir ve katibi karantinaya alınan Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi için bugün Söke Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu toplandı.
İHA'nın haberine göre, toplantı sonunda mahkemenin kapalı kalacağı ve duruşmaların ileri bir tarihe ertelendiğine karar verildi. Adalet Komisyonunun aldığı kararı, Aydın Barosu bir mesajla bildirdi.
Yapılan açıklamada “Söke Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyon başkanlığının 30.09.2020 Tarih ve 2020/1250 Muh. Sayılı kararı gereğince Covid-19 pandemisi nedeniyle Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi kalem personel ile birlikte 14 günlük karantinaya alınmış olup, mahkeme ve kaleminin kapalı kalacağı, duruşmaların yapılmayacağını meslektaşlarımızın bilgisine önemle duyurulur" denildi.
İHA'nın haberine göre, toplantı sonunda mahkemenin kapalı kalacağı ve duruşmaların ileri bir tarihe ertelendiğine karar verildi. Adalet Komisyonunun aldığı kararı, Aydın Barosu bir mesajla bildirdi.
Yapılan açıklamada “Söke Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyon başkanlığının 30.09.2020 Tarih ve 2020/1250 Muh. Sayılı kararı gereğince Covid-19 pandemisi nedeniyle Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi kalem personel ile birlikte 14 günlük karantinaya alınmış olup, mahkeme ve kaleminin kapalı kalacağı, duruşmaların yapılmayacağını meslektaşlarımızın bilgisine önemle duyurulur" denildi.
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