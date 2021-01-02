Kuş gribi yine hortladı! Binlerce tavuk itlaf edilecek

Danimarka’da Gıda ve Kontrol İdaresinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI) tarafından yılın ilk günü yapılan kontrollerde söz konusu çiftlikteki kümes hayvanlarında H5N8 virüsü tespit edildi.



Çiftlikteki yaklaşık 9 bin kümes hayvanının, virüsün yayılmasını önlemek için katledileceğini açıklayan Gıda ve Kontrol İdaresi, kümes hayvanı yetiştirilen çiftliklerde yaban kuşlarına karşı önlem alınmasını istedi.



Danimarka’da son aylarda görülen kuş gribi nedeniyle Japonya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Singapur’un da aralarında yer aldığı bazı ülkeler, geçici olarak bu ülkeden yumurta ve kümes hayvanı ithalatını durdurmuştu.

