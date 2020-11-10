Kurutulmuş gıdalarda ölümcül tehlike! Kurutulmuş meyvenin artıları...

Kurutulmuş meyveler oldukça besleyici olmanıza karşı sağlığımızı nasıl etkileyebileceği hakkında uyarılar devam ediyor.

Beslenme uzmanı Gözde Güzelcan, kurutulmuş meyve ve sebzelerdeki aflatoksin mantarının uzun vadede karaciğer hasarına ve karaciğer kanserine sebebiyet vereceğini açıkladı...



“Bir küf çeşidi olan aflatoksinin çok sayıda hastalığa sebep olduğunu belirten Beslenme Uzmanı Gözde Güzelcan bu tür meyvelerin kanserojen özellik taşıyan aflatoksin, hepatit, HIV gibi hastalıklarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Dışarıdan satın alınan kuru gıdaların tehlikesine dikkat çeken Güzelcan "Bu yüzden kuru olarak tüketilecek gıdaların mümkün olduğunca evde kurutulması daha sağlıklı olacaktır." dedi.

Evde kurutulan meyve ve sebzelerde de bu mantarın oluşmamasını sağlamak için nemli ve kuytu köşelerde, fırın gibi ısı verecek olan eşyaların yakınında saklanmaması gerektiğini de kaydeden Güzelcan Bu yerlerde kurutulup, saklandığı zaman aflatoksin olmayan ürünlerin de bulaş riskini artırmış oluyor.

İncir, domates kurusu, pul biber, vişne, kiraz, elma kurusu gibi kurutulmuş yiyeceklerde aflatoksinin tutunma olasılığı çok daha yüksek.” dedi.



Kurutulmuş meyve çeşitleri arasında kavun, kivi, mango, hurma, kayısı,vanilya çubuğu, papaya, muz, erik, mandalina, kivi, greyfurt, erik, dut, yaban mersini, elma, domates, kiraz vb... bulunur...



Yüksek oranda lif içerirÇeşitli Antioksidanlar içerirÇok miktarda besin ögesi içerirTaşıması ve yemesi kolay ve zahmetsizdirBağırsak sağlığını iyileştirirKolesterolü düşürürKan şekerinizi kontrol etmenize yardımcı olur



Kurutulmuş meyve su içeriğinin meyvenin tamamen çıkarılan bir yiyecek türüdür. Kurutulan meyve işlem esnasında küçülür enerjisi kurutulmuş bir meyve olarak kalır.

Kurutulmuş meyveler arasında mango, ananas, kızılcık, muz ve elma gibi şekerle kaplanmışları da mevcuttur.

Kurutulmuş meyve, taze meyveden daha uzun süre korunabilir ve özellikle soğutmanın olmadığı uzun yolculuklarda kullanışlı bir atıştırmalıktır

