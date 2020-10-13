Kurumsal hediyelerle marka bilinirliğinizi arttırın

Hediye dünyasında giderek büyüyen ve kendine geniş bir müşteri kitlesi edinen Muhiku, tasarladığı kurumsal hediye seçenekleriyle de rekabetin içinde ön plana çıkmayı başarıyor. E-ticaret sektörüne sürpriz abonelik kutuları hazırlayarak giren ekip, bugünlerde hediye kutuları ve kurumsal hediyelerle müşterilerine hizmet veriyor.

Kurumsal hediye dendiğinde çoğumuzun aklına eşantiyon, diğer bir deyişle promosyon, ürünler gelebilir. Yani üzerinde logo baskısı bulunan kupalar, kalemler, bardak altlıkları, şapkalar bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bunlar da kurumsal hediye kategorisine girseler de tabii ki konumuz eşantiyon ürünler değil. Önemli müşteriler, şirket çalışanları ve tedarikçiler için hazırlanan çok daha ayrıcalıklı hediye kutularından bahsedeceğiz.

Muhiku, 2019 senesinin sonlarında kurumsal hediye anlamında kendine güçlü bir yer edindi. Özellikle Öğretmenler Günü ve yılbaşı dönemlerinde pek çok büyük firmayla başarılı iş birlikleri yaptı. Bu sayede ismini daha çok şirketin ve insanın duymasını sağladı; yeni referanslar edindi. Peki kaliteli ve ayrıcalıklı kurumsal hediyeler neden tercih ediliyor?

Kurumsal hediyelerin ilk ve en önemli amacı iş dünyasında bireyler arasında sevgi, bağlılık, güven gibi olumlu duyguları pekiştirmektir. Bu duyguların yüksek olduğu yerde uzun ömürlü anlaşmalar, düşük işten ayrılma oranları, başarılı projeler otomatik olarak kendini gösterecektir. Yani kurumsal hediye setlerini kullanarak ilişkilerinize yaptığınız yaptırım şirketinize daha fazla başarı ve kazanç olarak geri dönecektir.

Muhiku, yılbaşı, Anneler Günü, 8 Mart Kadınlar Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü gibi tüm özel günlere uygun koleksiyonlar oluşturmanın yanında isteyen şirketler için hoş geldin kiti, doğum günü hediyesi, etkinlik hediyesi de hazırlamaktadır. Siz de şirketinizin ihtiyaçları doğrultusunda ekiple iletişime geçerek bütçenize uygun olan hediyeleri keşfedebilirsiniz. Emin olun, bugün kurumsal hediyeler için atacağınız küçük bir adım yarın size çok daha büyük kazançlar olarak geri dönecektir.



Nasıl ki bizler yeni yıl yaklaşırken sevdiklerimizi mutlu edecek hediyeler almak istiyoruz, şirketler de önemli müşterilerini unutmadığını göstermek ve çalışanlarına teşekkür etmek için yılbaşı hediyeleri ile jest yapmak isteyebilir. Bu hediyeleri seçerken hassasiyetle yaklaşmak ve kaliteden ödün vermemek önemlidir.

Her şirket yılda milyonlarca lira kazanç elde edecek ve ancak o zaman şirket hediyeleri alacak diye bir şey yok. Orta ve küçük çaplı işletmeler de kendilerini büyütmek, sektörde adlarını duyurmak ve marka bilinirliğini arttırmak için bütçelerine uygun hediyeler seçebilirler. Bunu yaparken dikkatli olunması gereken en önemli nokta harcayabileceğiniz para miktarı az olduğu için kalitesiz ürünler almamak. Doğru bir bütçe yönetimi yaptıktan sonra yılbaşı hediyesi seçimi yaparken içerisinde daha az ürün bulunan, minimal tasarımları tercih edebilirsiniz. Emin olun az sayıda ama kaliteli hediye, çok sayıda ucuz ve kullanışsız hediyeden çok daha fazla tercih edilecektir.

Yılbaşı hediyeleri arasından seçim yaparken müşterilerinizin ya da iş ortaklarınızın hassas oldukları noktalara dikkat etmenizi öneririz. Eğer daha dindar bir çevreden geliyorlarsa onlara alkol, süs çam ağacı ya da Noel babalı kar küresi armağan etmeniz hoş karşılanmayabilir. Bunlar yerine sağlıklı bitki çayları, çikolatalar, kupa ve bardak altlıkları gibi ürünlerle onların yeni yılını tebrik edebilirsiniz.

Daha rahat ve yılbaşı organizasyonlarından keyif alan çalışanlarınız, müşterileriniz ya da tedarikçileriniz varsa onlara içerisinde kar küresi, baston şeker, filtre kahve, kupa ve yılbaşı temalı çorap bulunan hediye kutuları armağan edebilirsiniz. Tabii ki yine bütçenize bağlı olarak değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin bütçe kısıtlıysa ucuz hediye olarak içerisinde çikolata, kahve ve yılbaşı temalı kupa bulunan yılbaşı hediye kutuları armağan edebilirsiniz.



İster şirketiniz için hediye arıyor olun ister sevgiliniz, anneniz, babanız ya da kız kardeşiniz için. Muhiku, tüm özel günlere yakışan hediye kutusu seçenekleri ile sizi büyük bir yükten kurtarıyor. Eğer koronavirüs sebebiyle evinizden çıkmak istemiyorsanız Muhiku’yu ziyaret ederek dakikalar içinde aradığınız hediyeyi bulabilir ve güvenle ödeme yapabilirsiniz. Iyzico güvencesiyle ödeme yapacağınız site güvenilir alışveriş siteleri arasında yer almaktadır.

Hediye seçimi yaparken size yol gösterecek çeşitli adımlar da mevcut. Örneğin arkadaşınıza hediye alacaksanız yukarıdaki kime hediye menüsünden arkadaşa hediye seçeneğine tıklayabilirsiniz. Böylelikle karşınıza çeşitli hediye kutuları ve arkadaşa hediye edilebilecek ürünler çıkacak. İçlerinden dilediklerinizi seçerek harika bir sürpriz yapabilirsiniz.

Yalnızca kişilere göre değil aynı zamanda özel günlere göre de seçimler yapabilirsiniz. Örneğin özel gün hediyeleri sekmesinden yılbaşını seçtiğinizde karşınıza yılbaşı temasına uygun hediye kutuları çıkacak. Bu filtreleri kullanırken bir yandan da en çok beğenilene ya da en ucuz hediyeye göre de sıralama yapabilirsiniz. Böylelikle aradığınız hediyeye çok daha kısa bir sürede kavuşabilirsiniz.

Peki siz hediyeyi çok kısa bir süre içerisinde seçtiğiniz fakat gönderdiğiniz kişiye ne zaman ulaşacak? Muhiku, İstanbul içerisinde hafta içi öğleden önce verilen siparişleri aynı gün özel kuryeyle teslim ediyor. Diğer şehirlerde ise aynı gün kargo hizmeti mevcut. Yani bu siteden yaptığınız alışverişler çok kısa süre içerisinde hazırlanıyor ve gönderime çıkartılıyor.

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