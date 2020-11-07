Kurumlarda çok sayıda görevden alma ve atama gerçekleştirildi

Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kurum ve kuruluşlarda çok sayıda görevden alma ve atama gerçekleştirildi.

Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden almalara ilişkin kararlar şu şekilde:



"Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalan Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Nihat ZEYBEKCİ atanmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI atanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mustafa Nuri NURUAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;

- Bitlis İl Müdürü Mehmet Emin ÇAKAN, görevden alınmış,

- Adana İl Müdürlüğüne, Kayseri İl Müdürü Nevzat ÖZER,

- Antalya İl Müdürlüğüne Abdullah ÇALIŞKAN,

- Artvin İl Müdürlüğüne Şentürk AĞIRBAŞ,

- Aydın İl Müdürlüğüne, Kütahya İl Müdürü Ömer TURAN,

- Bayburt İl Müdürlüğüne, Zonguldak İl Müdürü Kemal GÜMRÜKÇÜ,

- Gümüşhane İl Müdürlüğüne Zekai İNAN,

- Karabük İl Müdürlüğüne Galip SÖKMEN, atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ertuğrul ÇALIŞKAN atanmıştır.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muharrem KİRAZ atanmıştır.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Osman İLTER atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif OKUR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yavuz ÇETİN atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Servet TAZEGÜL atanmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvemörü) Murat UYSAL, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvemörlüğüne), 1211 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Naci AĞBAL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İbrahim ŞENEL atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi TURŞUCU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hüseyin ÇİFTÇİ atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı III. Bölge Müdürü İsrafil ERDOĞAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Yozgat İl Tanm ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tanju ÖZKAYA atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 6 ncı maddeleri gereğince İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Hakan ÇALIŞ atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Müfettişleri Haşan YALDIZ ve Ali Said DOLU atanmıştır."

