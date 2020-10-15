Kurumlar vergisine indirim geliyor

Ekonomide canlanma sağlama, şirketleri istihdam ve cirolarını artırmaya teşvik etmek amacıyla harekete geçen ekonomi yönetimi, kurumlar vergisi oranında önemli bir indirim yapmak için çalışma başlattı. Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre iş dünyasının kurumlar vergisi oranında indirim talebinin, hükümette karşılık bulduğu, 2021 ve sonrası kurum kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı konusunda sürpriz bir indirim yapılacağı öğrenildi.

Buna göre önümüzdeki yıldan itibaren kurumlar vergisinin yüzde 15-18 aralığında uygulanması planlanıyor. Kurumlar Vergisi'nde ciro bazlı sisteme geçilerek, Kurumlar Vergisi'ni yüzde 15 düzeyine düşürme yönünde hazırlıklar yapılıyor. İndirim uygulaması için 10 milyon lira ciro sınırı getirilmesi planlanıyor.



2017 yılında yapılan değişiklikle, kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları kurum kazançlarına uygulanmak üzere geçici olarak yüzde 20'den yüzde 22’ye çıkarıldı.

Üç yıllık bir dönemi kapsayan bu uygulamanın süresi, 31 Aralık’ta sona eriyor. Herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde, 2021 ve sonraki yıllar kurum kazançlarına yeniden yüzde 20 kurumlar vergisi uygulanacak.

