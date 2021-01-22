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Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Kuruluş Osman 43. Bölüm fragmanı
Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve Osman Bey'in hayatını konu edinen Kuruluş Osman dizisi bu hafta yine çok konuşulacak. Kuruluş Osman 43. Bölüm fragmanı yayınlandı.
GÜNDEM 22.01.2021, 10:16
Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve Osman Bey'in hayatını konu edinen Kuruluş Osman dizisinin heyecanla beklenen 43.bölüm fragmanı yayınlandı.
Kuruluş Osman'ın 42'nci bölümünde Osman Bey, şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak için Alpleriyle birlikte ölüm kalım savaşına girmişti.
Dizinin 20 Ocak Çarşamba saat 20:00'de ekrana gelen 42'nci bölümünde aksiyon sahneleri nefesleri kesmişti.
Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük alkış alan dizinin 43. bölümü yine çok konuşulacak.
Dizinin 27 Ocak 2021 Çarşamba günü ekrana gelecek yeni bölüm fragmanında “Nikola bu gece ölecek!” sözü dikkat çekti.
Kuruluş Osman'ın 42'nci bölümünde Osman Bey, şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak için Alpleriyle birlikte ölüm kalım savaşına girmişti.
Dizinin 20 Ocak Çarşamba saat 20:00'de ekrana gelen 42'nci bölümünde aksiyon sahneleri nefesleri kesmişti.
Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük alkış alan dizinin 43. bölümü yine çok konuşulacak.
Dizinin 27 Ocak 2021 Çarşamba günü ekrana gelecek yeni bölüm fragmanında “Nikola bu gece ölecek!” sözü dikkat çekti.
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