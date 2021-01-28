Kuruluş Osman 43. Bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm

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Osman Bey, Konstantinopolis’ten gelen desteği yener ve Nikola’ya ağır bir darbe indirir. Ardından İnegöl Kalesi’ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.

Nikola, oradaki tekfurları İnegöl’de toplar ve Osman Bey’e karşı kurduğu Haçlı ittifakını sağlamlaştırmak için mücadele eder. Bayhoca, Annesi Lena’nın ikazlarına rağmen gazaya katılır ama Nikola’ya yakalanır. Osman Bey’in planlarını alt üst olur. Bayhoca’nın Bizans’ın eline düştüğünü öğrenen Osman Bey ise hedefine Nikola’yı koyar...



