Kuruluş Osman 41. son bölüm - 42. bölüm fragman yayınlandı mı?

Kuruluş Osman'ın 41. bölümü ekrana geldi. Peki, Kuruluş Osman'ın 42. bölümünde neler olacağını diziseverler merak ediyor. 42. bölüm Kuruluş Osman dizisinde neler olacak? Kuruluş Osman'ın 6 Ocak tarihli 41. bölümüne Targun Hatun'un Osman Bey'e Bala Hatun'u zehirlediğini itiraf etmesi damga vururken Göktuğ'un Osman Bey'e söylediği sözler ile Kuruluş Osman son bölümünde heyecanı doruklara çıkardı.

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünü merak edenler Kuruluş Osman yeni fragman ya da Kuruluş Osman 42. bölüm diye aramaktalar...

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41. bölümde Bala Hatun'u zehirleyen Targun'un Osman Bey'e Müslüman olduğu yalanını itiraf etmesi dikkat çekti. Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i öldürmeye kalkışması ise son bölümde merak uyandıran diğer gelişmelerden oldu.



42. bölüm Kuruluş Osman dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragman yayınlamasıyla siz değerli okuyucularımızı bilgilendireceğiz.

Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.



Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey’den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos’un kaçışı ve Bala Hatun’un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

Flatyos’un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ’u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey’in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa’nın ajanları Bamsı Bey’i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos’un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul’dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey’i gafil avlamak üzere plan kurar.

Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey’in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey’i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos’un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ’a ne ceza verecek? Bala Hatun’u zehirleyen Targun Hatun’un planı ne? Flatyos’un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa’nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?

