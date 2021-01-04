Kuruluş Osman 41. Bölüm Fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman dizisinde kadroya katılan üç yeni oyuncu 40. Bölümde ilk kez seyirci karşısına çıkmıştı.

Osman Bey yeni bölümde kendini hiç beklemediği ihanetlerin içinde bulacak.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında; Bala Hatun Targun Hatun'un tuzağına düşecek.

İhanet bununla sınırlı kalmayacak. İşte o fragman...

Kuruluş Osman 41.bölümüyle 6 Ocak Çarşamba tarihinde saat 20:00'de ATV ekranlarında olacak.

