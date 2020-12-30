Kuruluş Osman dizisi, 40. Bölümüyle ekranlara geldi. ATV'de yayınlanan tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 40. Bölümü diziseverlerle buluştu. Kuruluş Osman 40. Bölümü izleyemeyen veya tekrar izlemek isteyen vatandaşlar, "Kuruluş Osman 40. Bölüm! Kuruluş Osman son bölüm izle ve Kuruluş Osman 40. Bölümde neler oldu?" gibi aramalar yapıyor. İşte, Kuruluş Osman 40. Bölüm hakkında merak edilenler.



Kuruluş Osman 40. Bölümün en önemli özelliği, Osman Bey'in Kayı beyliğinin başına geçmesi oldu. Böylece sevilen diziye üç yeni isim eklendi. Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için toy toplanır. Dündar Bey bu sırada bazı beyleri kendi lehine kandırır.

Osman ise amcası Dündar Beyi alt eder ve yeni bey olur. Bu olay uçlarda büyük müjde olarak görülür. Nikola, Osman Bey'in, Beyliğe gelişiyle iyice sıkıntılı bir duruma girer ancak ona hiç ummadığı bir yerden destek gelir. Dündar Bey, Toy'da kaybetmesiyle hüsrana uğrar ve çare arar. Savcı Bey ise amcası Dündar Beyin oyunu karşısında gergindir.

Targun Hatun müslüman olmaya karar verir. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Merak edilen tüm detaylar Kuruluş Osman 40. Bölüm'de.



