Kuruluş Osman 39. Bölüm! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?
Kuruluş Osman 39. Bölümüyle ekranlara geldi. İşte, Kuruluş Osman 39. Bölüm tek parça.
GÜNDEM 23.12.2020, 21:32
Kuruluş Osman 39. Bölümü yayınlandı. ATV'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman, 39. Bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Nefeslerin tutulduğu Kuruluş Osman 39. Bölümde, diziseverler keyif dolu bir bölüm izledi. Kuruluş Osman son bölümü izleyemeyen veya tekrar izlemek isteyen vatandaşlar arama motorlarına, "Kuruluş Osman 39. Bölüm! Kuruluş Osman 39. Bölüm izle ve Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?" gibi aramalar yapıyor. İşte, Kuruluş Osman 39. Bölüm tek parça.
Ertuğrul Bey, hastalıktan kurtularak herkesi şaşkına çevirir ve toyu toplar. Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki gerilime son verir. Ertuğrul Bey, kendisinin ardından kimin tahta geçeceğine karar vermek için Aksakallılar’ı toplar. Osman Bey’e, Nikola’nın Kayı beylerini zehirlemesi projesini Targun Hatun açıklar.
Nikola’ya hiç beklemediği bir anda Osman Bey, akıllıca bir hamle yapar. Vefat eden Ertuğrul Bey, vasiyetini hazır eder ve Kayı Obası’nda büyük bir üzüntü olur. Kayı Obasında, Ertuğrul Beye son yolculuk yapılır ve herkes kimin yeni bey olacağını merak eder.
Peki, Kayı Obası’nda yeni bey kim oldu? Ertuğrul Bey’in vefatı uçtakileri nasıl etkiler?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Osman: Burak Özçivit
Bamsi: Nurettin Sönmez
Dündar: Ragıp Savaş
Zöhre: Ayşegül Günay Demir
Sofia: Alma Terziç
Ertuğrul Bey, hastalıktan kurtularak herkesi şaşkına çevirir ve toyu toplar. Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki gerilime son verir. Ertuğrul Bey, kendisinin ardından kimin tahta geçeceğine karar vermek için Aksakallılar’ı toplar. Osman Bey’e, Nikola’nın Kayı beylerini zehirlemesi projesini Targun Hatun açıklar.
Nikola’ya hiç beklemediği bir anda Osman Bey, akıllıca bir hamle yapar. Vefat eden Ertuğrul Bey, vasiyetini hazır eder ve Kayı Obası’nda büyük bir üzüntü olur. Kayı Obasında, Ertuğrul Beye son yolculuk yapılır ve herkes kimin yeni bey olacağını merak eder.
Peki, Kayı Obası’nda yeni bey kim oldu? Ertuğrul Bey’in vefatı uçtakileri nasıl etkiler?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Osman: Burak Özçivit
Bamsi: Nurettin Sönmez
Dündar: Ragıp Savaş
Zöhre: Ayşegül Günay Demir
Sofia: Alma Terziç
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