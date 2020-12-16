Kuruluş Osman dizisinin 38. Bölümü yayınlandı. ATV'de yayınlanan tarihi dizi Kuruluş Osman 38. Bölümüyle ekranlara geldi. Diziseverlerin nefeslerini tuttuğu bölüm büyük heyecana neden oldu. Kuruluş Osman 38. Bölümü izleyemeyen veya tekrar izlemek isteyen vatandaşlar arama motorlarına, "Kuruluş Osman 38. Bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm ve Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?" gibi aramalar yapıyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm.



Kayı Obası’nda Dündar Bey ve Savcı Bey, Osman Bey’in olmayışını fırsata çevirerek, Toy toplanmasına yol açar. Nikola, Kulucahisar Kalesi’nin elinden çıkmasına sinirlenerek Geyhatu’nun yanına gider ve kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan anlatır. Ayırca Nikola, Targun Hatun'a, Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesini emreder. Moğol riski nedeniyle Osman Bey, Geyhatu’yla yüzleşmek mecburiyetinde kalır. Ertuğrul Bey’den bilgi obada ortalığı karıştırır.

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