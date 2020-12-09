Kuruluş Osman 37. Bölüm! Kuruluş Osman son bölüm izle
Kuruluş Osman 37. Bölümü ile ekranlara geldi. Peki, Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? İşte, Kuruluş Osman 37. Bölüm tek parça.
GÜNDEM 09.12.2020, 21:53
Kuruluş Osman 37. Bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. ATV'de yayınlanan tarihi dizi Kuruluş Osman 37. Bölümüyle sevenleriyle buluştu. Kuruluş Osman 37. Bölümü izleyemeyen veya tekrar izlemek isteyen vatandaşlar arama motorlarında, "Kuruluş Osman 37. Bölüm! Kuruluş Osman son bölüm izle ve Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?" gibi aramalar yapıyor. İşte, Kuruluş Osman son bölüm hakkında merak edilenler.
Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni alır ve Savcı Bey ve Dündar Bey bu durum karşısında çılgına döner. Osman Bey, kaleyi aldığı sırada, Flatyos'un yokluğundan faydalanır ve Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın yanında bekleye durur. Savcı Bey, Kayı Obası'nı tehlikeye attığı gerekçesiyle, Osman Bey ile yolları ayırır.
Osman Bey'in, Cerkutay'ı eline geçirdiğini öğrenen Yavlak Arslan, kendisini tehlikede hisseder.
Nikola'nın Kulucahisar'ı kaybetmesi sonrası ne yapacak? Targun Hatun babasına, Osman Bey yardım edecek mi? Ertuğrul Bey, duyuracak mı?
KURULUŞ OSMAN 37. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni alır ve Savcı Bey ve Dündar Bey bu durum karşısında çılgına döner. Osman Bey, kaleyi aldığı sırada, Flatyos'un yokluğundan faydalanır ve Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın yanında bekleye durur. Savcı Bey, Kayı Obası'nı tehlikeye attığı gerekçesiyle, Osman Bey ile yolları ayırır.
Osman Bey'in, Cerkutay'ı eline geçirdiğini öğrenen Yavlak Arslan, kendisini tehlikede hisseder.
Nikola'nın Kulucahisar'ı kaybetmesi sonrası ne yapacak? Targun Hatun babasına, Osman Bey yardım edecek mi? Ertuğrul Bey, duyuracak mı?
KURULUŞ OSMAN 37. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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