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Kuruluş Osman 36. Bölüm fragmanı! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı

Hareketli ve heyecan verici sahneleriyle milyonları ekran başına kitleyen Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın gelecek bölümünün 36. bölüm fragmanı yine nefes kesti.

GÜNDEM 26.11.2020, 08:17
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Kuruluş Osman 36. Bölüm fragmanı! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman dizisinin 35. bölüm tamamı dün akşam yayınlanırken yine yüzbinler ekrana kitlendi.
 Bol aksiyonlu ve heyecanlı dizinin son bölümünde yine müthiş sahneler vardı.
Nefes kesen senaryosuyla en çok izlenenler arasında olan Kuruluş Osman'ın dün akşam ki bölümünde Osman Bey Söğüt'e yapılması planlanan saldırıya engel oldu. 
Osman bey akabinde abilerini alıkoyan ve işkenceye tabi tutan Nikola'nın peşine düştü ve Kulucahisar Kalesi'ni bastı..
Peki Nikola ölecek mi?
Osman Bey Savcı Bey ve Dündar Bey'i kurtarabilecek mi?
Yavlak Arslan kirli planları deşifre olacak mı?
Bala Hatun, Targun Hatun'un yalanını çözdü mü?
Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in ölüyor mu?
Osman'ın, Bizans'a indirdiği darbe ne!
Hepsi ve daha fazlası Kuruluş Osman 35. Bölüm'de
Osman: Burak Özçivit Bamsi: Nurettin Sönmez Dündar: Ragıp SavaşZöhre: Ayşegül Günay Demir 
Sofia: Alma Terziç
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