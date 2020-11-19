ATV'de yayınlanan tarihi dizi Kuruluş Osman 34. Bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Severek takip edilen yapım, yine nefesleri kesti. Kuruluş Osman'ın son bölümünü kaçıran veya tekrar izlemek isteyen dizisverler arama motorlarında, " Kuruluş Osman 34. Bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm izle ve Kuruluş Osman 34. Bölümde neler oldu? " gibi aramalar yapıyor. İşte, Kuruluş Osman 34. Bölüm hakkında tüm merak edilenler.



Osman Bey, İstanbul'dan desteklerin Kulucahisar'a geldiğini ve Bizans'ın Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un kaçırdığını öğrenir.

Osman Bey artık Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın ve Targun Hatun'u kurtarmanın yollarını arar. Söğüt'e yapacağı baskını düşünen Nikola, plan yapar.

Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak isteyen Savcı Bey, obadan gider. Sağlık durumu iyi olmayan Ertuğrul Bey'in durumu ise kötüye gider. Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına çıkan Osman Bey, toya davet edilmemesi üzerine beylik hedefini açıklar.

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