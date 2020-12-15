Kurtulmuş'tan 'HDP kapatılsın' çağrısına flaş cevap! Olumlu görülmedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11 Aralık'ta sosyal medya hesabından "Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır." ifadelerini paylaşmıştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin HDP kapatılsın çağrısını NTV canlı yayınında yorumladı. Kurtulmuş, "HDP'ye 'terörle aranıza duvar örün' diyoruz. Parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi." dedi.Devlet Bahçeli: HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır



Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:



ABD'nin yaptırım kararının tek taraflı bir karar olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, "Siyaseten kabul etmek mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bunu reddediyoruz. Akıl dışı vahim bir karar. Etkileri az olacak" dedi.



Bu tür yaptırımların Türkiye'nin savunma sanayiini güçlendirmeye yardımcı olacağını kaydeden Kurtulmuş, "Kötü komşu adamı ev sahibi yapar" diye konuştu.



Kurtulmuş, hükümetin S-400'lere karşı tutumuna ilişkin şunları kaydetti:



Kurtulmuş, "Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Bu adımların rasyonel olmadığını ABD için de vahim sonuçları olacağını ABD'li siyasetçiler biliyorlardır. ABD, Türkiye gibi bir müttefiki kaybetmek istemez" ifadelerini kullandı.

"Türkiye milli beka meselesi olarak terörle mücadele ediyor. HDP'nin eline Türkiye partisi olmak için önemli fırsatlar geçti. Çukur eylemlerinde PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz diye tavır koymuş olsalardı bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olabilirdik. HDP'ye 'terörle aranıza duvar örün' diyoruz. Parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi."

"Bizim buradaki tavrımız açık. Bu kadar büyük paralar vererek aldığımız S-400'leri laf olsun diye almadık. Türkiye burnunun dibinde terör örgütlerinin olduğu bir ülke. Türkiye'ye karşı hava saldırısı düzenlendiğinde önleyecek bir gücümüz olması zorunlu. Türkiye'nin hava savunma ihtiyacını karşılamıyorlar. Türkiye bir zorunluluk olarak S-400'e yönlendirilmiştir."

