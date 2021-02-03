Kurtulmuş'tan Boğaziçi açıklaması: Provokasyona müsaade etmeyeceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yeni anayasayla ilgili açıklamalarına ilişkin konuştu. Kurtulmuş, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan son olaylarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'yi bir takım gerilimlerin içerisine sokmalarına asla müsaade etmeyeceklerini ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Her fırsattan istifade edip Gezi Parkı eylemlerinden bu yana bir şekilde Türkiye'ye vakit kaybettirmek isteyenlerin, Türkiye'yi çelişkilerle, iç çatışmalarla oyalamak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bir olarak, beraber olarak, güçlü olarak yolumuza devam edeceğiz. En son Türkiye'nin gözde üniversitelerinden birisi Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları ibretle izliyoruz. Üniversiteler şu ya da bu siyasi görüş mensuplarının millete hakaret edeceği yerler değildir. Kim olursa olsun üniversitelerde yere Kabe resmi koyarak birilerinin provokasyon yapmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Birkaç marjinal provokatörün yaptığı işler Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci evlatlarımızı bağlamaz. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kahir ekseriyeti, çok büyük bir çoğunluğu bu vatana bağlıdır, bilim sevdalısıdır, yetişmiş insanlardır, ufku açık gençlerdir. Velhasıl pırıl pırıl gençlerdir. O gençleri siyasete bulaştırmak da kimsenin haddi değildir. Boğaziçi'ndeki tartışmaların ilk gününden itibaren meydanda yer alan, bir takım radikal marjinal gruplara en büyük desteklerin CHP'nin İstanbul örgütü tarafından verildiğini de cümle alem görüyor mu, görüyor. Bunları göreceğiz, bileceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Bizim yolumuz daha çok uzundur."

"Türkiye gündeminde önemli bir meselemiz de yeni, kapsamlı, demokratik, ileri ve Türkiye'nin bütün kesimlerinin 'İşte benim anayasam' dediği yeni bir anayasayı yapabilmektir. Uzun yıllardır siyasette yeni ve çağdaş bir anayasanın yapılmasını milletimize karşı bir sorumluluk olarak görmüş bir siyasi hareketiz. 1924, 1961 ve 1981 anayasasının içerisine gizlenmiş olan bir takım antidemokratik maddelerle mücadele ede ede bugünlere kadar gelmiş bir partiyiz."

