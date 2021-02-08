Kurtulmuş: Üzüm yemek isteyen biziz, bağcıyı dövmek isteyen onlar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Bayburt Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Numan Kurtulmuş, "Bizim amacımız Türkiye'yi daha müreffeh, mesut, ülkenin insanlarını birlik ve berberlik içerisinde daha da güçlü kılmaktır. Bu amaçla üzerimizdeki büyük sorumluluklardan birisi de vesayet düzenlerinden tamamen kurtulmamızı sağlayacak, yeni güçlü demokratik ve özgür bir anayasanın yeni baştan yapılmasını sağlamaktır." görüşünü savundu.

CHP'ye yönelik eleştirilerini sıralayan Kurtulmuş, milleti birleştirmenin kendilerine yakışacağını savunarak, şunları söyledi:

"Milleti birleştirecek, bir araya getirecek olan biziz, onları başörtülü, başörtüsüz olarak ayıracak olanlar onlardır. Bu milleti kavgasız, gürültüsüz medeni milletler seviyesinin üstüne çıkarmak isteyen biziz, her konudan kavga ve tartışma çıkarmak isteyen onlardır. Bu milletin insanlarını demokratik ve güçlü bir Türkiye haline getirmek isteyen biziz, bu ülkenin insanlarını maalesef sokakları karıştıracak şekilde bir sel gibi dolaşanlar onlardır. Üzüm yemek isteyen biziz, bağcıyı dövmek isteyen onlardır. Kimi kastediyorum. CHP ve zihniyetini. Onlar ne yaparsa yapsınlar cevabını verip hiçbir sözün altında kalmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Onların negatif gündemi ile asla gündemimizi zehirlemeyeceğiz. Onlar Türkiye'nin her meselesi isterler ki büyük sorunlar haline gelsin, sokaklar karışsın. Bizler ise sokakları karıştırmak isteyenlere inat insanların gönüllerini birleştireceğiz. Birlik içerisinde, kardeşlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz."

