Kurtulmuş: Bu millet bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sancaktepe 5. Olağan İlçe Kongresi'nde partililerle bir araya geldi.

AK Parti'nin 19 yıldır iktidarda olduğunu söyleyen Kurtulmuş, AKP'lilere, "Şunu asla unutmayın. Bu millet bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir” diyerek dikkat çeken bir tespitte bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform konusundaki açıklamalarına dikkati çeken Kurtulmuş, "Türkiye'nin her sıkıştığı dönemde, problem olan ve daraldığımız dönemlerde güçlü reform iradesiyle yolumuz açılmış ve daha ileriye gitmiştik. Pandemi sırasında ortaya çıkan birtakım zorlukların ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunların aşılabilmesi için çok güçlü bir reform iradesini üç alanda da ortaya koyacağız. Hukuk, ekonomi ve siyaset alanında ilgili bakanlarımızın çalıştığı artık hemen hemen hazır hale geldiği reform paketini kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

