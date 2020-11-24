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Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan vefat etti

Oyuncu Devrim Parscan bugün 83 yaşında İstanbul'da vefat etti. Parscan, Kurtlar Vadisi'nde Orhan karakteri ile ön plana çıktı.

GÜNDEM 24.11.2020, 14:45
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Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan vefat etti
Sinema ve dizi oyuncusu Devrim Parscan'ın vefat ettiği bildirildi. İBB Şehir Tiyatroları Parscan'ın vefatını "Değerli sanatçılarımızdan Devrim Parscan vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleriyle duyurdu.83 yaşında vefat eden Parscan'ın vefatı sevenlerini ve ailesini derinden üzdü. Parscan, 2013 yılında ekrana gelen Kurtlar Vadisi dizisinde Orhan karakteri ile tanınmıştı. Parscan'ın cenazesiyle ilgili herhangi bir bilgiye henüz yer verilmedi. Devrim Parscan kimdir?
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