Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan vefat etti

Sinema ve dizi oyuncusu Devrim Parscan'ın vefat ettiği bildirildi. İBB Şehir Tiyatroları Parscan'ın vefatını "Değerli sanatçılarımızdan Devrim Parscan vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleriyle duyurdu.83 yaşında vefat eden Parscan'ın vefatı sevenlerini ve ailesini derinden üzdü. Parscan, 2013 yılında ekrana gelen Kurtlar Vadisi dizisinde Orhan karakteri ile tanınmıştı. Parscan'ın cenazesiyle ilgili herhangi bir bilgiye henüz yer verilmedi. Devrim Parscan kimdir?

