Kurtlar Vadisi yeni ismi ile ekranlara dönüyor

2003 yılında başlayan ve fenomen olan Kurtlar Vadisi geri dönüyor. Daha önce Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu olarak ekranlarda yer alan dizi, 2021 yılı ile birlikte yeni ismi ile dönüyor.



Polat Alemdar rolünde Necati Şaşmaz’ın başrolde olacağı yeni dizi Kurtlar Vadisi Kaos ismi ile Show Tv’de, yani ilk başladığı yerde yeniden ekrana dönecek.



Önümüzdeki günlerde ilk fragmanları yeniden ekranlara gelecek Kurtlar Vadisi’nin Şubat 2021’de ekranlara dönmesi bekleniyor.

