Kurtalan Ekspres'in bateristi Sefa Ulaştır hayatını kaybetti
Kurtalan Ekspres grubunun bateristi Sefa Ulaştır hayatını kaybetti.
GÜNDEM 18.10.2020, 19:52
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Kurtalan Ekspres grubunun bateristi, "Bagetlerin Efendisi" ve "Ağlayan Surat" lakaplarıyla tanınan Sefa Ulaştır hayatını kaybetti.
Haberi Twitter’dan duyuran Kurtalan Ekspres grubu, “Bagetlerin efendisi yaşam denilen uykudan uyandı. Mekânın cennet olsun büyük yürekli yol arkadaşımız. Can dostumuz. Seni çok özleyeceğiz” notu düştü.
Sefa Ulaştır kimdir?
Sefa Ulaştır, müzik kariyeri boyunca Cem Karaca, Erkin Koray, Barış Manço, Atilla Atasoy gibi efsane isimlerle çalıştı.
Şubat 1975’te Cem Karaca’nın en önemli eserlerinden biri olan "Tamirci Çırağı" ve "Mutlaka Yavrum/Kavga” 45’liğinde yer aldı.
Cem Karaca tamamı yeni şarkılardan oluşan ilk uzunçaları "Yoksulluk Kader Olamaz" albümünde yine Sefa Ulaştır vardı.
1975 yılında da Barış Manço ve Kurtalan Ekspres'in Tarsus konserinde yer aldı.
Efsane davulcu Sefa Ulaştır 2012 yılından itibaren Kurtalan Ekspres grubunda yer alıyordu.
Haberi Twitter’dan duyuran Kurtalan Ekspres grubu, “Bagetlerin efendisi yaşam denilen uykudan uyandı. Mekânın cennet olsun büyük yürekli yol arkadaşımız. Can dostumuz. Seni çok özleyeceğiz” notu düştü.
Sefa Ulaştır kimdir?
Sefa Ulaştır, müzik kariyeri boyunca Cem Karaca, Erkin Koray, Barış Manço, Atilla Atasoy gibi efsane isimlerle çalıştı.
Şubat 1975’te Cem Karaca’nın en önemli eserlerinden biri olan "Tamirci Çırağı" ve "Mutlaka Yavrum/Kavga” 45’liğinde yer aldı.
Cem Karaca tamamı yeni şarkılardan oluşan ilk uzunçaları "Yoksulluk Kader Olamaz" albümünde yine Sefa Ulaştır vardı.
1975 yılında da Barış Manço ve Kurtalan Ekspres'in Tarsus konserinde yer aldı.
Efsane davulcu Sefa Ulaştır 2012 yılından itibaren Kurtalan Ekspres grubunda yer alıyordu.
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