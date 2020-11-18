"Kürt siyasetçiler yeni parti kurup Cumhur İttifakı'nı destekleyecek!"

AK Parti'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter hesabından dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Sayan, Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü savunan Kürt siyasetçilerinin yeni parti kurup Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.

Savcı Sayan açıklamasında "HDP’ye karşı birleşen, terörü red eden, mütedeyyin, muhafazakar, vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren Kürt siyasetçiler yeni bir parti kurup Cumhur ittifakına destek verecekler... Taze ve kesin bilgidir... Haydi hayırlısı..." ifadelerine yer verdi.

HDP’ye karşı birleşen, terörü red eden,mütedeyyin, muhafazakar, Vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren Kürt siyasetçiler yeni bir parti kurup Cumhur ittifakına destek verecekler... Taze ve kesin bilgidir... Haydi hayırlısı...

— Savcı Sayan ?? (@SavciSayan) November 18, 2020



HDP’ye karşı birleşen, terörü red eden,mütedeyyin, muhafazakar, Vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren Kürt siyasetçiler yeni bir parti kurup Cumhur ittifakına destek verecekler... Taze ve kesin bilgidir... Haydi hayırlısı... — Savcı Sayan ?? (@SavciSayan) November 18, 2020 pushfn('ads');

