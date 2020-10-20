Kurdaş'tan sert tepki!

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni, TV5'te Bilali Yıldırım'ın 'Buyurun Başlıyoruz' programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim üzerinden yaptığı açıklamaları sert dille eleştirdi.

Program sunucusu Bilali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğitimin bozulma hakkında yaptığı açıklamalarını "Türkiye'yi bilmeyen biri olsam iktidar değil de seçim vaadinde bulunan bir parti genel başkanı konuşuyor derim" şeklinde değerlendirmesi üzerinden Kurdaş, " AK Parti iktidarı ve Erdoğan seçmenin önüne koyacağı hiçbir şey olmadığı için bu cümleler kuruluyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir zemin kurmak istediğini ve hatasını bir taraftan kabul ederken diğer taraftan bu hatanın düzeltilmesi için adım atmadığını belirten Kurdaş, "Kendi yanlışlarını hep kendisi dile getiriyor. Birkaç kez yapıldı bu. Birisi zinanın suç olmaktan çıkartılması. 'Hata etti' dedi. İki buçuk yıl önce bu cümle kuruldu samimi bir şekilde hatasını kabul etti ancak değişen bir şey yok. Aynı şekilde ' İstanbul'a ihanet ettik' dedi, her yerin beton yığınına çevrilmesi üzerinden hata kabul edildi, ancak yine değişen bir şey yok. Bu çerçevede sayın Erdoğan İbni Haldun Üniversitesi'nde eğitimle ilgili yapılan hatalar üzerinden de benzer şekilde ilginç cümleler kuruyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğitim konusunda yapılan hatalar konusunda 'samimi muhasebe yapılması' gerektiğine dair sözlerini de sert dille eleştiren Kurdaş, "Muhalefet bu konuda samimi uyarılarda bulundu. Biz Milli Gazete olarak hep samimi uyarılarda bulunduk. Ancak hep kızdılar. Hatta kızmanın da ötesinde bir düşmana bile yapılamayacak bir tavır içine girdiler. Hatta kendilerini uyaranlara terörist dediler...Samimi muhasebe sadece sayın Erdoğan söyleyince oluyor da muhalefet partileri söyleyince Milli Görüş Saadet Partisi söyleyince bizler Milli Gazete'de yazınca neden olmuyor? Sayın Erdoğan'ın bugünkü tavrı samimi değil. Dostça yapılan uyarıların tamamına kulak tıkadılar. Erbakan Hocamıza bile kulak tıkadılar" diye konuştu.

Kurdaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğitim konusundaki özeleştirisini samimi bulmazken AK Parti'nin kendilerini samimi şekilde uyanları değil de geçmişte 15 Temmuz Darbesi'ni gerçekleştirenlerin elini tuttuğunu ifade ederek tepkisini şöyle sürdürdü:

"Başkaların elini tuttular. O başkaların eli de 15 Temmuz gecelerini getirdi, o başkaların eli de ABD'nin bölgemizde yaptığı katliamları getirdi. Ekonominin bu hale gelmesine neden oldu ve eğitimin bu hale gelmesine yol açtı."

