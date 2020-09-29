Kurdaş'tan Orta Asya çıkışı!

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, TV5'te Bilali Yıldırım'ın 'Buyurun Başlıyoruz' programında Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş üzerinden Türkiye'nin dünya Müslümanlarıyla beraber neden bir mücadele yürütemediğini soran program moderatörü Bilali Yıldırım'ın sorusuna cevap veren Kurdaş, "Bu tür durumlarda her zaman olay şahsiyetli dış politikaya dayanır. Burada hep rahmetli Erbakan Hocamız aklıma gelir. Hocamızın dış politikadaki ana hat söylemi şahsiyetli dış politikadır. Bunun tezatı nedir şahsiyetsiz demektir. Hocamız bazen davetleriyle çağrılarıyla koymuş olduğu ilkelerle uygulanan politikayı anlatırdı. Türkiye'de senelerce uygulanan politika şahsiyetsizdi. Bugün şahsiyetli mi? ABD ile sizin Irak politikanız şahsiyetli olabilir mi? ABD ve NATO ile yürüttüğünüz Libya politikası şahsiyetli olabilir mi? Doğu Akdeniz politikanız 20 yıldır şahsiyetli olmadığı için bugün bu sorunları yaşıyor değil miyiz? O bakımında bu tür konularda benim aklıma hep Erbakan Hocam gelir" diye konuştu.

Kurdaş ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan savaşı üzerinde Türkiye'nin FETÖ üzerinden Orta Asya'da ABD'nin çıkarlarına göre hareket ettiğini vurgulayarak "Sovyetlerden ayrıldıktan sonra Türki Cumhuriyetler ne yapacaklarını şaşırdılar. Birileri kendilerine yol göstersinler istedi. Türkiye abi olacak. O zaman Süleyman Demirel başbakandı. Türkiye abilik rolünün Amerika adına yürüttü. Amerika'yı biz taşıdık. Neyle? Ankara ile taşıdık Türki Cumhuriyetlere. Öbür taraftan Türk okulları denilen okul ve kolejlerle de FETÖ'yü Amerika'yı taşıdık biz. Hatta Kırıgzistan ve Özbekistan'da alfabe değişimi söz konusu oldu. Acaba Kur'an alfabesine mi geçelim veya Latin alfabesine mi geçelim denildiği zaman Türk okullarının kıymeti orada ortaya çıktı. Çünkü orada Türki Cumhuriyetlerin bir kısmında Kur'an alfabesine geçilmek isteniyordu. Çünkü Kiril alfabesinden Kur'an alfabesine dönülmek isteniyordu. Fakat Türk okulları üzerinden Latin alfabesi ihracatı yaptık biz. Bir bakıma Amerikan politikaları gitti oraya. Ankara'da destekledi bunları" diye ifade etti.

Kurdaş ayrıca Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın şahsiyetli dış politika kapsamında 1992 yılında Orta Asya'ya yaptığı ziyaretle Amerika'nın bölgeye girmesini engellemek için önemli bir çalışmalar yaptığını da belirtti.

