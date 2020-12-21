Kurdaş'tan koronavirüs tepkisi!

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, koronavirüsün mutasyon geçirmesi sonrasında kamuoyunda oluşturulan korkuya dair tepki gösterdi.

Twitter hesabından söz konusu salgın hakkında son duruma dair paylaşım yapan Kurdaş, şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Virüs mutasyon... İnşallah korku da mutasyona uğramaz, kendisini yenilemez. Korku da virüs kadar yıpratıcı ve yıkıcı olmaya başladı."



Virüs mutasyon..İnşallah Korku da mutasyona uğramaz, kendisini yenilemez.Korku da virüs kadar yıpratıcı ve yıkıcı olmaya başladı. https://t.co/fb8PFP6402

— Mustafa Kurdaş (@MustafaKurdas) December 20, 2020



Virüs mutasyon..İnşallah Korku da mutasyona uğramaz, kendisini yenilemez.Korku da virüs kadar yıpratıcı ve yıkıcı olmaya başladı. https://t.co/fb8PFP6402 — Mustafa Kurdaş (@MustafaKurdas) December 20, 2020

