Kurdaş'tan koronavirüs tepkisi! "İnşallah korku da mutasyona uğramaz"
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, koronavirüsün mutasyon geçirdiğine ilişkin yaşanan gündem üzerinden yayılan endişe ve korkuya tepki gösterdi.
GÜNDEM 21.12.2020, 02:10
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, koronavirüsün mutasyon geçirmesi sonrasında kamuoyunda oluşturulan korkuya dair tepki gösterdi.
Twitter hesabından söz konusu salgın hakkında son duruma dair paylaşım yapan Kurdaş, şu ifadelerle tepki gösterdi:
"Virüs mutasyon... İnşallah korku da mutasyona uğramaz, kendisini yenilemez. Korku da virüs kadar yıpratıcı ve yıkıcı olmaya başladı."
Virüs mutasyon..İnşallah Korku da mutasyona uğramaz, kendisini yenilemez.Korku da virüs kadar yıpratıcı ve yıkıcı olmaya başladı. https://t.co/fb8PFP6402
— Mustafa Kurdaş (@MustafaKurdas) December 20, 2020
Virüs mutasyon..İnşallah Korku da mutasyona uğramaz, kendisini yenilemez.Korku da virüs kadar yıpratıcı ve yıkıcı olmaya başladı. https://t.co/fb8PFP6402 — Mustafa Kurdaş (@MustafaKurdas) December 20, 2020
Twitter hesabından söz konusu salgın hakkında son duruma dair paylaşım yapan Kurdaş, şu ifadelerle tepki gösterdi:
"Virüs mutasyon... İnşallah korku da mutasyona uğramaz, kendisini yenilemez. Korku da virüs kadar yıpratıcı ve yıkıcı olmaya başladı."
Virüs mutasyon..İnşallah Korku da mutasyona uğramaz, kendisini yenilemez.Korku da virüs kadar yıpratıcı ve yıkıcı olmaya başladı. https://t.co/fb8PFP6402
— Mustafa Kurdaş (@MustafaKurdas) December 20, 2020
Virüs mutasyon..İnşallah Korku da mutasyona uğramaz, kendisini yenilemez.Korku da virüs kadar yıpratıcı ve yıkıcı olmaya başladı. https://t.co/fb8PFP6402 — Mustafa Kurdaş (@MustafaKurdas) December 20, 2020
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