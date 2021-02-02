Kurdaş'tan Kabe saygısızlığına tepki: Masum eylem gibi gösterilemez

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, TV5'te Bilali Yıldırım'ın 'Buyurun Başlıyoruz' programında Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan Kabe'ye yönelik saygısızlık hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması sonrasında yaşanan protestolarda öğrencilerin Kabe'ye yönelik saygısızlığını eleştiren Kurdaş, "Bu çocukları bir taraftan uyarmak lazım bir taraftan kızmak lazım. Bu yapılan davranış biçimi çok masum bir şey değil" dedi.

Eski AKP'li Mustafa Yeneroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe'ye yönelik saygısızlığı "ergen eylemi" söylemi şeklinde göstermesine tepki gösteren Kurdaş, "Kabe'ye yönelik böylesi bir saygısızlığa masumiyet elbisesi giydirmek çok zorlama ve garip bir şeydir. Nasıl olur da Kabemize karşı yapılan bu cüretkârlığı siz görmezden geliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"AYET PAYLAŞMAYI SALDIRI GÖRENLER, KABE'YE SAYGISIZLIĞI HOŞ GÖRÜYOR"

Mustafa Yeneroğlu'nu kastederek Anadolu Gençlik Derneği'nin yılbaşı kutlamalarıyla ilgili Konya'da Kur'an'ı Kerim'den bir ayeti paylaşmasına tepki verenlerin Kabe'ye yönelik Boğaziçi Ünivesitesi'ndeki saygısızlığı masum gösterilmesine tepki gösteren Kurdaş, "Yılbaşı gecesi için Anadolu Gençlik Derneği Konya'da bir ayet paylaştı, bunu saldırı olarak görüyor; Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığı da ergenlerin bir çalışması gibi gösteriyor. Bunun adı dolaylı savunmadır" diye konuştu.

Mustafa Yeneroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Kabe'ye yönelik saygısızlığını hoş görmesinin gençleri uçuruma götürmek olduğunu dile getiren Kurdaş, "Oy üzerine insanların gönlü çalmak politikadır. ortaya konulan tavır olması gerekene göre değildir. Gençler seçim sonuçlarını etkileyecek en etkin grup olarak karşımıza çıkıyor. Harflerle de anılıyorlar 'Z Kuşağı' gibi ve onlara bu politikacılar bir şekilde seslenmek istiyorlar. Oysa gençlere seslenmek gençleri uçuruma doğru götürmekle olmaz. Gencin elinden tutmanız lazım ve nesli kurtarmanız lazım bunu adı da siyaset olur" değerlendirmesinde bulundu.

