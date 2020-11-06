Kurdaş'tan Çin zulmüne tepki: Bir zalimin en büyük yardımcısı kimdir?
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Çin esareti altındaki Doğu Türkistanlı Müslümanlar için önemli bir paylaşım yaptı.
GÜNDEM 06.11.2020, 04:43
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Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Çin esareti altında büyük zulme maruz kalan Doğu Türkistanlı Müslümanlar hakkında önemli bir paylaşımda bulundu.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Doğu Türkistanlı Müslümanların zulmüne sessiz kalınmasına tepki gösteren Kurdaş, şu ifadelere yer verdi:
"Bir zalimin en büyük yardımcısı, bir zulmün en büyük ortağı, kendi adamları, kendi danışmanları, kendi yandaşları ve ordusu değil;
Zulme gözlerini kapayanlar, mazlumun çığlığına kulaklarını tıkayanlar, mazlumu yalnız bırakanlardır.
Gör, duy ve diril!"
Bir zalimin en büyük yardımcısı,Bir zulmün en büyük ortağı:Kendi adamları, kendi danışmanları, kendi yandaşları ve ordusu değil; Zulme gözlerini kapayanlar, Mazlumun çığlığına kulaklarını tıkayanlar, MAZLUMU YANLIZ BIRAKANLARDIR!Gör, duy ve diril!#DoğuTürkistandaSoykırım
— Mustafa Kurdaş (@MustafaKurdas) November 5, 2020
Bir zalimin en büyük yardımcısı,Bir zulmün en büyük ortağı:Kendi adamları, kendi danışmanları, kendi yandaşları ve ordusu değil; Zulme gözlerini kapayanlar, Mazlumun çığlığına kulaklarını tıkayanlar, MAZLUMU YANLIZ BIRAKANLARDIR!Gör, duy ve diril!#DoğuTürkistandaSoykırım pushfn('ads'); — Mustafa Kurdaş (@MustafaKurdas) November 5, 2020
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Doğu Türkistanlı Müslümanların zulmüne sessiz kalınmasına tepki gösteren Kurdaş, şu ifadelere yer verdi:
"Bir zalimin en büyük yardımcısı, bir zulmün en büyük ortağı, kendi adamları, kendi danışmanları, kendi yandaşları ve ordusu değil;
Zulme gözlerini kapayanlar, mazlumun çığlığına kulaklarını tıkayanlar, mazlumu yalnız bırakanlardır.
Gör, duy ve diril!"
Bir zalimin en büyük yardımcısı,Bir zulmün en büyük ortağı:Kendi adamları, kendi danışmanları, kendi yandaşları ve ordusu değil; Zulme gözlerini kapayanlar, Mazlumun çığlığına kulaklarını tıkayanlar, MAZLUMU YANLIZ BIRAKANLARDIR!Gör, duy ve diril!#DoğuTürkistandaSoykırım
— Mustafa Kurdaş (@MustafaKurdas) November 5, 2020
Bir zalimin en büyük yardımcısı,Bir zulmün en büyük ortağı:Kendi adamları, kendi danışmanları, kendi yandaşları ve ordusu değil; Zulme gözlerini kapayanlar, Mazlumun çığlığına kulaklarını tıkayanlar, MAZLUMU YANLIZ BIRAKANLARDIR!Gör, duy ve diril!#DoğuTürkistandaSoykırım pushfn('ads'); — Mustafa Kurdaş (@MustafaKurdas) November 5, 2020
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