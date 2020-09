Kurdaş'tan çarpıcı kapitalizm, Doğu Akdeniz ve Cübbeli Ahmet yorumu

Sunuculuğunu gazeteci yazar Bilâli Yıldırım'ın yaptığı “Buyurun Başlıyoruz”da bu hafta Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş Milli Gazete'ye verilen “"Aileye Önem Veren" ödülü, kapitalizmin amaçları, köleleştirdiği günümüz insanlarının çıkış noktaları ile Doğu Akdeniz’de yaşananlara ve de Cübbeli Ahmet’in tartışmalı sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Gazete'nin hak ettiği bir ödülü aldığını belirten Kurdaş, Milli Gazete'nin 50 yıllık çizgisine vurgu yaparak, gazete olarak aileye ve milli değerlere verdikleri öneme dikkat çekti.

İslam Birliği, Yeni Bir Dünya demiyorsak Önce Ahlak ve Maneviyat demiyorsak bir şeyleri eksik yapıyoruz diyen Mustafa Kurdaş, şahsiyetli dış politikanın özü ve esasının İslam Birliği’nden geçtiğini söyledi.

Cübbeli Ahmet’in açıklamalarının toplumun irşadına zararlı olduğuna da dikkat çeken Mustafa Kurdaş, tarikat ve cemaatlerinin kendi görevlerini yapması gerektiğini, politik tartışmaların içine çekilmemesi gerektiğini vurguladı.



Milli Gazete'nin ve temsil ettiği camianın bir derdi olduğunu kaydeden Kurdaş, gazete olarak misyonlarının “Hak Geldi Batıl Zail Oldu” ve “Önce Ahlak ve Maneviyat” düsturu olduğunu dile getirdi.

Siyasete, ekonomiye eğitime, aileye ve sosyal konulara bu iki perspektiften baktıklarını belirten Kurdaş, Milli Gazete olarak toplumu büyük bir erozyona karşı korumaya yönelik hizmet ettiklerini bu istikamette yayın yaptıklarını söyledi.

Toplumun sağlıklı bir aile ile var olacağını kaydeden Mustafa Kurdaş, kapitalizmin insanları bireysel avladığını, bununda aileyi parçaladığını aktardı.



5. kol faaliyetlerinin en önemli hedeflerinden birinin aile olduğun işaret eden Mustafa Kurdaş gazete ve televizyon yayınlarındaki zararlı yayınlara dikkat çekti.

Mustafa Kurdaş günümüz dünyasında bütün toplumlarının çözüldüğünü bunun en önemli nedeninse ailelerin çözülmesi sebebiyle olduğunu belirterek İstanbul Sözleşmesi’nin bu açıdan tüm dünyada tepki gördüğünü ifade etti. İstanbul Sözleşmesi’nin Polonya’ya atıfta bulunarak ideoloji barındırdığını da aktaran Kurdaş, emredici kanunlarla küresel örgünün aileyi yok etmeye çalıştığını dile getirdi.

Mustafa Kurdaş konuyla ilgili olarak şunları söyledi…

*Kapitalizm aile istemiyor. Anne baba istemiyor. Bu sistem bütün bireyleri kendisi kendi yetiştirmek istiyor. Hakça paylaşımın adaletli paylaşımın olduğu yerlerde geçim sıkıntısı ve boşanmalar olmaz. hakça paylaşım yapmıyorsan, adaletli paylaşım yapmıyorsan, alın terinin karşılığını vermiyorsan, rantiyeye hizmete devam ediyorsan, parayı elinde tutan güce uşaklık yapıyorsan devlet olarak ta birey olarak ta zarardasın demektir.



*KDV ÖTV derken sürekli vergi veriyoruz. Aslında devlet vergiyi vermek için toplar. Fakat bugün devletin vermekle ilgili bir kaygısı yok. Almak ile ilgili bir kaygısı var. TBMM bütçesinin çok büyük bir çoğunluğunu faiz olarak veriliyor bu toplan vergiler faiz olarak ta siyonizmi ve küresel sistemi elinde tutan bankalara veriliyor.



*Bir devlet vatandaşına elektriği suyu asli ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayan bir devlet kapitalizmin en büyük düşmanıdır. Kapitalizm sürünen köleler istiyor. Libya’da Kaddafi her hizmeti bedava veriyordu bu nedenden dolayı da kapitalizmin en büyük hedefi haline geldi.

*Türkiye bugün kapitalizme siyonizme hizmet eden bir devlet haline gelmiştir. Bir vergi devleti haline gelmiştir.



Erbakan Hoca’nın ağır sanayi hamlelerine karşı dışarısı değil içerisi direnç göstermişti. Maalesef bir takım zihniyetler kabullenmişliklerle bize başka dünyanın var olabileceğini hayal bile ettirmiyorlar. Borçlanmayla aç bırakılmakla medyayla modern köleler haline getirildik. Günümüzün çağdaş kölelikleri özgürlük adına yapılıyor.



Bugün 1974‘deki Kıbrıs Barış Harekatı’nın etken maddesi bugün de uygulanabilseydi şu an Avrupa’nın Doğu Akdeniz dayatması ya da Yunanistan krizi diye bir krizimiz asla olmazdı. Uluslararası hukuka göre Yunanistan’ın dayatma ve iddialarına yönelik bir hakkı yok.



Yunanistan ile tartışmak yerine İslam ülkeleri olarak bir araya gelmeliyiz. İsrail en rahat zamanlarını yaşıyor. Şu an ki sistem yaklaşık 25 yıldır Doğu Akdeniz’i İsrail merkezli planlıyor. Irak’ın işgal süreci Doğu Akdeniz ile ilgilidir. İsrail ile ülkelerin normalleşme meselesini de bununla ilgili ele almak gerekiyor.



Son on gündür Türkiye’de bir tarikat gündemi var. İstanbul Sözleşmesi de bugün cemaat ve tarikatların karşı çıktığı bir sözleşme olarak hedefe konuluyor. Bu tartışmalar toplumu sağlığı bakımından hiç faydalı görmüyorum. Tarikat ve cemaat adı altında İslam’ın imajına saldırılıyor. Kimi günümüz cemaat ve tarikatlarını bugün arkasına alan hükümet aslında cemaat ve tarikatlara zarar veriyor. Erbakan Hoca cemaat ve tarikatları hiçbir zaman günlük politikaların içerisine çekecek adımlar atmamıştır. Cemaat ve tarikatların asıl vazifesinin toplumu irşad olduğunu söylemiş ve yapmasını istemiştir. Bugünkü iktidar ise hemen herseçimlerde cemaat ve tarikatları politik tartışmaların merkezine oturtmuş, oy vermelerini mecbur hale getirmiş, iktidar partisi nedeniyle birçok cemaat ve tarikat AK Parti’yi destekliyorum diye ilanlar vermek zorunda kalmıştır.