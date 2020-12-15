Kurdaş'tan asgari ücret tepkisi!

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, TV5'te Bilali Yıldırım'ın 'Buyurun Başlıyoruz' programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ekonomik krizin yoğun olarak hissedildiği dönemde asgari ücret tartışmalarına dair önemli açıklamalarda bulunan Kurdaş, vergilendirmeler üzerinden asgari ücretlinin ve çalışanların ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

Asgari ücretlinin yaşadığı sorunlar kapsamında hükümetin uyguladığı ekonomik politikayı eleştiren Kurdaş, işveren ve asgari ücretlinin ödediği vergiler nedeniyle devlete çalışmak zorunda kaldığını ifade etti.

Bütçe görüşmelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Zehra Selçuk'un ' Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan kalktı' sözlerine tepki gösteren Kurdaş, "Bakan gerçekten de 'Türkiye'de mi yaşıyor? sorusunu sordurttu. Dikkat edersen muhtacımız çoğalmıyor. Türkiye yaşanabilir bir ülke olmadığı ortada. Birçok noktada sorgulayacağımız yön var. Yoksulluk ve geçim derdiyle ilgili istatistiklerin Türkiye gittikçe fakirleşiyor. Bugün Milli Gazete'nin manşetinde de biz bunu vurgulamaya çalıştık. Milyonerler çoğalıyor ve tabana yayılmayan zenginlik sermayenin bazı çevrelerde birikmesine neden oluyor" dedi.

Türkiye'deki hükümetin rantiyeci bir avuç sermaye sahibine hizmet ettiğini de vurgulayan Kurdaş, bankaların kârını arttırması üzerine ise "Bir defa Türkiye'nin rantiyeye hizmet eden hükümetler tarafından yönetildiğini gösteriyor. Bir taraftan ayın sonunu gerçekten getiremeyen milyonlar yaşıyor, bir taraftan bankalara başvuranların sayısı giderek artıyor ve diğer taraftan ise kredi borçları çoğalıyor... Çünkü kredi çekerek borç ödemek zorunda kalan insanların yoksul sayılmadığı düşünüyor. Onun için vatandaşın sadece devlet bakımından değil bankalar bakımından da vatandaşlara 'yolunacak kaz' muamelesi yapılmaktadır. Bu çerçevede vatandaşların bankaya mecbur edildiğini görüyoruz" diye konuştu.

