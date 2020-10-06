Kurdaş'tan ahlaksızlığa tepki!

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, TV5'te 'Bilali Yıldırım'ın 'Buyurun Başlıyoruz' programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken toplumsal olarak kötülüğün yaygınlaştırılması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Program sunucusu Bilali Yıldırım'ın rayting ve reklam üzerinden ahlaksızlığın toplumsallaştırıldığını belirtmesi üzerine Kurdaş "Yasaların ve mevzuatın müsaade ettiği ortamda kötülük mantar gibi biter. Siz temizleyemezsiniz, ayıklayamazsınız. Çünkü kötülükle mücadele düzen meselesidir" dedi.

Yozlaşmaya dair verdiği örnekle dikkat çeken Kurdaş, "Kötülük için örgütlenilmez kötülükle mücadele için örgütlenilir" diye konuştu.

Kötülüğün ekranların önünde sürekli olarak konuşulması kötülüğü yaygınlaştırdığını belirten Kurdaş, "Kötülük gerçekten de salgın bir şeydir, pandemi bir şeydir. İster istemez o kendiliğinde zeminini buluyor. Ona karşı mücadele ve örgütlenmek esastır. Ama bizim mevzuatımız da o camı kırıyor" diye ifade etti.

Kurdaş, kötülüğün ortaya çıkmaması için ilk hareketin çok önemli olduğunu ifade ederek 'bir defadan bir şey olmaz' anlayışına müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu çerçevede kötülüğün yaygınlaşmasını önlemek içik kötülük ilk çıktığında yetki sahibi yöneticilerin duruma el atması gerektiğini ifade eden Kurdaş "Bir kezden bir şey olmaz' demeden hemen müdahaleyle toplumsal ahlak müdahalesi ve düzen müdahalesiyle yetkili erk müdahalesiyle ancak mücadele edilebilir" değerlendirmesinde bulundu.

