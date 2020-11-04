Kurdaş'tan ABD seçimleri üzerinden Türkiye tepkisi!

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, ABD'deki başkanlık seçimleri üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Başkan adayı Donald Trump ve Joe Biden'ın Siyonist İsrail'in hizmetinde olduğunu söyleyerek Türkiye'deki muhafazakar camianın ABD seçimlerine dair içinde bulunduğu duruma tepki gösteren Kurdaş, ortaya çıkan durumu 'aptalca' olarak değerlendirdi.

Konuya dair Twitter hesabında yaptığı paylaşımda çarpıcı ifadeler kullanan Kurdaş, şu ifadelere yer verdi:

"Kudüs'ü İsrail'e başkent yapan,100 yılın rezaletini imzalayan, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a o rezil mektubu yazan, tehdit eden, BAE dahil birçok ülkeyi İsrail'le normalleşmeye zorlayan Siyonist Trump ve bir başka Siyonist Biden...

İki Siyonist'ten birini seçmek, yandaş olmak...

Aptalca!"



Kurdaş paylaşımında muhafazakar camianın Trump'ı desteklemesine dair tepkisini şu şekilde sürdürdü:

"Farkında mısınız; Türkiye'nin muhafazakarları kökten Trump'çı oldu çıktı.

TL'nin umudu da, iktidarın umudu da Trump!

Trump kazanırsa ekonomimiz uçacak, ülkemiz şahlanacakmış hanımlar, beyler!..."



Farkında mısınız; Türkiye'nin muhafazakarları kökten Trump'çı oldu çıktı.. TL'nin umudu da, iktidarın umudu da Trump !Trump kazanırsa ekonomimiz uçacak, ülkemiz şahlanacakmış hanımlar, beyler!...

— Mustafa Kurdaş (@MustafaKurdas) November 3, 2020





Farkında mısınız; Türkiye'nin muhafazakarları kökten Trump'çı oldu çıktı.. TL'nin umudu da, iktidarın umudu da Trump !Trump kazanırsa ekonomimiz uçacak, ülkemiz şahlanacakmış hanımlar, beyler!... — Mustafa Kurdaş (@MustafaKurdas) November 3, 2020

