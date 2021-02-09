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Kurdaş: İsrail'le normalleştikçe Filistin'le anormalleşiyoruz

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, TV5'te 'Buyurun Başlıyoruz' programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

GÜNDEM 09.02.2021, 13:10
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Kurdaş: İsrail'le normalleştikçe Filistin'le anormalleşiyoruz
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, TV5'te Bilali Yıldırım'ın 'Buyurun Başlıyoruz'  programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Yaşanan ekonomik kriz başta olmak üzere iç ve dış meselelerin konuşulduğu programda Türkiye'nin Siyonist İsrail konusundaki normalleşme adımları ele alındı.
Yaşanan ekonomik sorunlar çerçevesinde Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir'in  faiz açıklamalarını önemsediğini belirten Kurdaş, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle fâiz konusundaki açıklaması çok önemli. Türkiye son 16 yılda saniyede ortalama 871 dolar faiz ödüyor. Buna göre Türkiye son 16 yılda her dakikada 52 bin 260 dolar, her saatte 3 milyon 135 bin 600 dolar, her günde ise tam 75 milyon 254 bin 400 dolar ödedi. Kesintisiz 16 yıldır her gün, her saat, her dakika ve her saniye ödemeye de devam ediyoruz. Milletimiz bilmelidir ki Türkiye’nin bir günde ödediği faiz miktarı tank palet fabrikasını işletme imtiyazının katarlılara verilmesi için Katar’dan geldiği veya geleceği söylenen 50 milyon Dolar’dan % 50 daha fazladır."

Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın 'Biz her taşın altında Yahudi var demiyoruz ama Yahudi hiçbir taşın altını boş bırakmaz" sözleri üzerinden Filistin meselesi konusunda önemli değerlendirmelerini sürdüren Kurdaş, "Her tarafta taşın altına konulmuş insanlar var. Yapılar var, iktidarlar var, muhalef var. İlla bunların Yahudi olması gerekmiyor, onların adına çalışan işbirlikçileri var" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siyonist İsrail ile normalleşme açıklamalarını programda yorumlayan Kurdaş, Siyonist İsrail ile gerçekleşmesi ön görülen normalleşmeye tepki göstererek sözlerine şöyle devam etti:
"Normalde İsrail ile küçükte olsa bir adım atmamamız gerekir. Fakat anarmol şartlar çerçevesinde Türkiye Doğu Akdeniz başta olmaka üzere birçok konuda yavaş yavaş İsrail'e yaklaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da birkaç zaman önce İsrail ile normaleşmeye dair açıklama yapmıştı. Burada Şalom gazetesinin yaptığı açıklamayı da önemserim. Onlarda kendileri bakımdan bakıyorlar ve yorumluyorlar. Ve bu kapsamda Hamas'ın Türkiye tarafından terör listesine alınması istenmektedir... Hamas, biz Çanakkale biz ne yaptıysak bugün Filistin'de aynı şeyi yapıyor. Birileri 'radikal düşünüyor, radikal konuşuyor' diyebilir beni hiç ilgilendirmiyor. Beni Filistin halkı ilgilendiriyor ve terör devleti İsrail'in dayatmalarını ve normalleşmeyi kabul edemem."

 "Filistin’de toprak, vatan, bayrak var ama devlet ve sınır yok. İç ve dış sınırlar belli değil. Snuçta bir ülkenin sınırları var ise o ülkenin sınırlarını koruyacak askeri de olur" diyen Kurdaş, şu ifadeleri kullandı:
"Filistin’de El – Fetih ve Hamas arasında yapılan görüşmede ciddi anlamda birleşme isteği ve kararlılığı var. Görüşmelerde kararlılık ortaya çıkınca Dahlan formülü de kendiliğinden ortaya çıkıverdi. Özellikle yüzyılın anlaşması denilen süreçte Dahlan ismi çok duyuldu. Dahlan ismi Siyonizm’e çalıştığı ifade edilen, eli uzun ve ciddi ekonomik imkânları olan, bir çok lobi, gizli örgüt ve çevrelerce desteklendiği bilinen, çeşitli dönemlerde kritik roller biçilen biri. Arka planda olan biri ve ilk kez ön plana itiliyor. Yüzyılın anlaşması denilen rezilliğe destek veren, koordine eden, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi, Mısır’da da Sisi darbesinde çokça konuşulan biri."

Türkiye'nin terör devleti Siyonist İsrail ile normalleştikçe Filistin'le anormaleşmesinin istendiğini ifade eden Kurdaş, "İslam İşbirliği Teşkilatı, görevini yerine getiremediği için D-8 kuruldu. Çok sayıda ülkelerin yönetiminde işbirlikçi kişilerin olması nedeniyle İslam İşbirliğ Teşkilatı'nın karar alma kabileti zayıf haldedir. O yüzden maalesef İsrail'le normalleştikçe Filistin'le anormalleşiyoruz. Görünen o ki Türkiye Filistin'le biraz daha anormalleşsin isteniyor ve birileri bu işleri yürütüyor." 
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