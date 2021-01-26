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Kurdaş dikkat çeken yorum! İttifaklarda Saadet Partisi neden önemli

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, TV5'te ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

GÜNDEM 26.01.2021, 11:56
Kurdaş dikkat çeken yorum! İttifaklarda Saadet Partisi neden önemli
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, TV5'te Bilali Yıldırım'ın 'Buyurun Başlıyoruz' programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Son dönemde Saadet Partisi'nin medyanın ve siyasetin gündeminde çok konuşulmaya başlaması konusunda dikkat çeken ifadeler kullanan Kurdaş, "Niçin Saadet Parti bu kadar revaçta, meselesi aslında bize bir ışık tutuyor. Saadet Partisi'nin diğer partilerden farklı olarak çok güçlü 50 yıllık müktesebatı var. Temiz bir mazisi var. Umut olmaya devam edebilecek bir yönü var. Umutsuzluğu bitiren ve müzakere alanını genişletebilen bir özelliğe sahip bir Saadet Partisi'ni konuşuyoruz. Öbür taraftan ayrıca kilit parti olma hüviyeti var" dedi.
Milli Görüş partilerinin geçmiş dönemde farklı görüşten partilerle koalisyonlar kurarak önemli hizmetlerde bulunduğunu aktaran Kurdaş, sözlerine şöyle devam etti:
" CHP ile yapılan koalisyonda Kıbrıs fethedildi, imam hatip okulları açıldı ve imam hatiplerin üniversitelerde okuması sağlandı. Anadolu insanının inancıyla beraber toplumun bütün kademelerinde yer edinmesi sağlandı. Sonra en oldu o dönemin AK Partisi diyebileceğimiz sağcı Amerikancı Süleyman Demirel'in Adalet Partisi ve MHP ile koalisyon yapıldı. Bu koalisyonda küçük bir temsiliyet olmasına rağmen Erbakan Hocamızla üretim dönemi başlamıştır. Ayrıca ağır sanayi hamlelerinin yanında Türkiye'nin İslam Konferansı Örgütü'ne girmesi sağlanmış ve Türkiye'nin İslam ülkelerinin lider ülkesi olması konumuna yavaş yavaş gelmesi tekrar temin edilmiş ve Türkiye'de yine bir müzakere alanı açılmıştır. Sonra ne olmuş 12 Eylül Darbesi olmuş Refah Parti kurulmuş 1991 yılında bugünkü MHP ile bir ittifak yapılmış Meclis'e girilmesinin ardından 95 seçimlerinde Türkiye'nin en büyük partisi olan Refah Partisi Amerikancı DYP ile koalisyon kuruyor. Ardından D-8 kuruluyor, denk bütçe yapılıyor, iç ve dış borçlanma faiz almadan döneniyor ve 32 milyar dolar rantiyenin elinden kurtarılarak memura, işçiye, çiftçiye zamlar veriliyor" ifadelerini kullandı.
Erbakan Hoca'nın başkanlığında Milli Görüş partilerinin gerek sağ partilerle olsun gerek sol partilerle olsun ülkenin faydası ve geleceği için ittifak ve koalisyon kurduğunu kaydeden Kurdaş, "Şunu söylüyorum aslında. Milli Görüş partileri sağdan olsun soldan olsun her siyasi parti ile koalisyonda kurmuş ittifakta yapmış ama kendisi olarak yapmıştır. CHP ile koalisyon yapmış ama imam hatipler okulunu açmış, Amerikancı diyebileceğimiz Adalet Partisi'yle koalisyon kurmuş İslam Konferansı Örgütü'ne girmiş ağır sanayi hamlelerini başlatmıştır. O yüzden bu ittifak tartışmalarının Saadet Partisi aleyhine olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.
Ayrıca canlı yayın programında bir önceki seçimlerde Saadet Partisi'nin AK Parti tarafından ötekileştirilmesi üzerinden geçmişte yaşananlarda gündeme alınarak eleştirildi.
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