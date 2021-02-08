Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

2021 Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken vatandaşlar bilhassa tatil planları nedeniyle Kurban Bayramı ne zaman kutlanacağını merak ediyor.

Gerek fert gerekse toplum açısından büyük bir hayır hasenat günü olan Kurban Bayramı geçen yılki bayrama göre 11 gün önce kutlanacak.

Kurban Bayramı 19 Temmuz pazartesi günü başlayacak ve 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.

20 Temmuz 2021 Salı günü ise ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.



