Kur'an kursunda şiddet olayına ilişkin soruşturma
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir Kur'an kursunda çocuklara şiddet uygulanan olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini belirtti
GÜNDEM 26.09.2020, 04:45
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Kahramanmaraş Elbistan ilçemizdeki bir Kur'an kursunda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim. Gözaydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım."
Bugün sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Kahramanmaraş Elbistan İlçemizdeki bir Kur’an Kursu’nda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim.
— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) September 25, 2020
Bugün sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Kahramanmaraş Elbistan İlçemizdeki bir Kur’an Kursu’nda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) September 25, 2020
"Bugün sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Kahramanmaraş Elbistan ilçemizdeki bir Kur'an kursunda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim. Gözaydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım."
Bugün sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Kahramanmaraş Elbistan İlçemizdeki bir Kur’an Kursu’nda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim.
— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) September 25, 2020
Bugün sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Kahramanmaraş Elbistan İlçemizdeki bir Kur’an Kursu’nda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) September 25, 2020
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