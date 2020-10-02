Kurallara uymayan 20 kişi yurda yerleştirildi

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, karantina kurallarına uymayanlarla ilgili KYK'ye ait iki yurdun tahsis edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Ekim itibarıyla karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 20 kişinin belirlenen yurtlara yerleştirildiği ifade edildi.

